سميو: ننتظر وصول الطعوم اللازمة لاقامة حملة تطعيمات عامة ضد الحصبة

ليبيا – قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض “عبد الباسط سميو” إنه تم اكتشاف إصابات بالحصبة في حي الطيوري بمدينة سبها أغلبهم أطفال وهو شيء متوقع حدوثه في أي مكان.

سميو أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن أهل حي الطيوري أكدوا أن الحالة جاءت من مدينة أوباري.

ولفت إلى أن التاريخ الطبيعي لمرض الحصبة في العالم من 3 إلى 5 سنوات تحدث إصابات بالمرض.

وتابع: “بدأنا من يوم الثلاثاء الماضي حملة تطعيمات جزئية في حي الطيوري وتستمر الحملة بعد أن شهدت إقبالاً من السكان إلى اليوم الأحد”.

وأكد أن المستهدفين بالتطعيم من عمر السنة إلى 6 سنوات وبعد فترة ووصول الطعوم اللازمة سيتم إقامة حملة تطعيمات في ليبيا عامة ضد الحصبة، حيث كانت آخر حملة سنة 2018.

وبيّن أن الحصبة مرض تنفسي ينتقل عن طريق الهواء وبالتالي انتقاله سهل من شخص لآخر والأشخاص إلا الذين تلقوا التطعيم لو أصيبوا تكون بدرجات أقل من الذين لم يتلقوا تطعيم.

