ضمن “حملة أمنية” للداخلية، ضبط 377 سيارة مخالفة في 24 ساعة بالعاصمة

أطلقت مديرية أمن طرابلس حملة أمنية واسعة لضبط الشارع العام، وذلك بمشاركة الأجهزة الأمنية، حيث جرى ضبط 377 سيارة مخالفة في طرابلس.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية عبدالمنعم العربي إن الحملة الأمنية التي أطلقتها مديرية أمن طرابلس، تأتي في إطار الخطة الأمنية الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة منذ أشهر.

وأشار العريبي للأحرار إلى أن هذه الحملة تأتي استجابة لتخوّفات المواطنين من السيارات التي لا تحمل لوحات معدنية، والمعتمة وخطرها على الشارع العام.

وحول أنواع الضبطيات، ذكرت مديرية أمن طرابلس أنها ضبطت 160 سيارة لا تحمل لوحات معدنية، و140 سيارة لا يحمل أصحابها رخص قيادة، وتحرير أكثر من ألفين و300 مخالفة مرورية.

وأطلقت وزارة الداخلية مطلع العام الجاري المرحلة الأولى من الخطة الأمنية لتأمين نطاق مديرية أمن طرابلس، على أن تشمل المراحل التالية دعم مديريات الأمن بطوق العاصمة.

المصدر: وزارة الداخلية

