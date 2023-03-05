رئيس المجلس الرئاسي الليبي يدعو لإنشاء صندوق عالمي للطوارئ

دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ تسهم فيه دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع، مجددا التأكيد على الالتزام بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموا.

جاءت تلك الدعوة، خلال كلمة رئيس المجلس الرئاسي، أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد.

وقال المنفي في كلمته إن «ليبيا تدرك أن أقل البلدان نموًا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها»، مؤكدًا دعم «برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نموًا».

وأكد المنفي حق البلدان الأقل نموا في امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

وذكر المنفي أن ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم مما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية.

وشدد على ضرورة تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في أفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.