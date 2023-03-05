الصغير: التحديات التي تواجه المرأة الليبية تفرض عليها أن تكون فاعلة في حل الأزمة

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الهادي الصغير بحضور النواب عزالدين قويرب، محمد اجديد، ظهر اليوم الأحد بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي بأعضاء المجلس القومي للمرأة الليبية.

وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب على أهمية المجلس القومي للمرأة الليبية، مشيداً بدور المرأة الليبية في كافة أنحاء ليبيا بمختلف المجالات، مضيفاً بأن ما تعيشه المرأة الليبية من تحديات يفرض عليها أن تكون أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ختام اللقاء تم تكريم الصغير بدرع تكريمي من قبل المجلس القومي للمرأة الليبية.