اللجنة المشكلة من هيئة رئاسة مجلس النواب تتابع أعمال هيئة الرقابة الإدارية

اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (03) لسنة 2023م برئاسة زايد هدية وحضور عضو اللجنة رمضان شمبش اجتمعت مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي لمتابعة أعمال هيئة الرقابة الإدارية والتحقيق في التجاوزات والمخالفات.

وصرح رئيس اللجنة زايد هدية بأن اللجنة استمعت لرئيس هيئة الرقابة الإدارية و طلبت اللجنة المستندات الخاصة بأعمال الهيئة وكذلك من حيث متابعة الجهات التنفيذية وأدائها وتقييمها، مشيراً إلى أن اللجنة في انتظار المستندات المطلوبة لإنهاء عملها الذي سيستمر إلى حين إعداد تقريرها والتوصيات النهائية لإحالتها إلى هيئة الرئاسة التي بدورها ستحيلها لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة .