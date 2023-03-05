المحكمة العليا تحكم لصالح الأبلق

أصدرت المحكمة العليا، حكمها بقبول الطعن المقدم من عضو مجلس النواب المفصول عمّار الأبلق، شكلا، وبعدم دستورية القانون الصادر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022 بإنشاء المحكمة الدستورية.

وقال عمار الأبلق، في تصريحات صحفية، أنه تم النطق في جلسة اليوم في المحكمة العليا ببطلان قانون إنشاء محكمة دستورية الصادر من قبل عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.

وأضاف الأبلق:” هناك ثلاثة طعون أخرى ضد ما يمارسه عقيلة صالح منها التعديل الثاني عشر وفي انتظار البت فيها في المحكمة العليا” على حد تعبيره.

ولفت الأبلق، إلى أن حكم المحكمة يؤكد أن عقيلة والمشري لا يستطيعان تمرير ما يسعيان له والتحكم في المجلسين دون الاعتراف بالقوانين المنظمة”، على حد قوله.

ورأى الأبلق، أواخر العام الماضي، أن قانون إنشاء المحكمة الدستورية، يعتبر وكأن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد دقّ آخر مسمار في نعش استقلالية السلطة القضائية.

وقال الأبلق، في تصريحات صحفية: “قرار إنشاء المحكمة الدستورية بالشكل المعلن عنه سيجعل عقيلة يسيطر على السلطة التشريعية”، بحسب وصفه.

وأضاف “عقيلة يُحصن ما يقوم به من قرارات وقوانين مخالفة للإعلان الدستوري والنظام الداخلي للنواب من الطعن”، على حد قوله.