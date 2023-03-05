المنشآت النفطية يحمل المسؤولية القانونية لكل من يتسبب بإغلاق أي منشأة نفطية

العنوان – طرابلس

حمل جهاز حرس المنشآت النفطية المسؤولية القانونية لكل من يتسبب بإغلاق أي منشأة من المنشآت النفطية في البلاد.

وطالب الجهاز في بيان له على ضرورة الابتعاد عن التصعيد والتهديد بإغلاق المنشآت النفطية والتي هي ملك لكل الليبيين.

وأكد جهاز حرس المنشآت النفطية رفضه ما يصدر عن بعض المنتسبين من الجهاز بالتلويح بإغلاق بعض المنشآت النفطية، معتبرًا هذه النداءات بأنها غير مسؤولة.

وأفاد أنه على تواصل مستمر مع كافة الجهات الرسمية ذات العلاقة من أجل تفعيل القرارات الصادرة لتمكين منتسبي الجهاز من نيل كافة حقوقهم المالية أسوة بزملائهم بالشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وكان منتسبي جهاز حرس المنشات النفطية طالبوا في بيان لهم توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية تحت قيادة و إدارة واحدة، وتسوية مرتباتهم أسوةً بموظفي المؤسسة الوطنية للنفط.

وشددوا على ضرورة توفير التأمين الصحي لجميع منتسبي الجهاز، وصيانة جميع المواقع التابعة للجهاز.

ودعا منتسبي الجهاز إلى حل جميع المشاكل المالية للأفراد والنظر في الإجراءات الإدارية من حيث التسويات وحسب الشهادات العليا الْمُتَحَصِّل عليها بعض المنتسبين للرفع من الكفاءة الإدارية للجهاز و النظر في الإجراءات المتعلقة بالفروقات والزيادات والإفراجات المالية لبعض المنتسبين التي لم يتم إدراجها في حساباتهم المصرفية.

وطالبوا بإعادة هيكلة جميع الإدارات التابعة للجهاز و إعطاء الدورات لكافة الإداريين لضمان سير العمل على أكمل وجه، وتنظيم القوة العمومية للجهاز و الإستفادة الحقيقية من جميع المنتسبين حسب تخصصهم.

وناشد منتسبي جهاز حرس المنشات النفطية إبعاد الجهاز عن جميع الصراعات العسكرية و السياسية.