المحجوب تقدم طعنًا قضائيًا في التعديل الدستوري الـ 13

ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة أمينة المحجوب إنها تقدمت رفقة عدد من الأعضاء بطعن أمام القضاء في صحة التعديل الدستوري الثالث عشر.

المحجوب وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، رأت أن تجاوز مجلس النواب لمجلس الدولة في إقرار التعديل الدستوري الـ13 مخالف للاتفاق الدستوري.

وأوضحت أن الطعن المقدم يشمل التعديل الدستوري الثالث في ذاته أيضًا، وذلك من جهة أنه لم يتناول شروط الترشح لرئاسة للدولة.

وأضافت المحجوب أن معارضي التعديل الدستوري من أعضاء مجلس الدولة الـ 55 عضوا، بينما لا يتجاوز عدد مؤيديه 25 عضوًا، بحسب قولها.

وأوضحت أن بقية الأعضاء يقفون على الحياد لحاجتهم إلى تعميق البحث في المسألة من جهة قانونية.

وهاجمت المحجوب رئيس المجلس الرئاسي خالد المشري بقولها إنه يتفرد بقيادة المجلس ويضع آلية عمل وفق ما يراه دون إشراك أعضاء المجلس.

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