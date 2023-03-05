المنفي يُعلن أن ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الأفريقية الحبيسة بتسهيل تجارة العبور

الدوحة 05 مارس 2023 (وال)- أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم ما تمر به من ظروف استثنائية.

ودعا المنفي – في كلمة له اليوم الأحد في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة – إلى تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.

وقال إن ليبيا التي تدرك أن أقل البلدان نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها، رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها تدعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022 – 2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نموا، وتؤكد مجددًا إلتزامها بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة في هذا الشأن.

وشدد المنفي على حق الدول الأقل نمو في إمتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وإلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ يُساهم فيه كل دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع.(وال)

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