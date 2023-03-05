بوجواري: يؤكد حرصه على عودة شركة “داوو” للعمل في بنغازي

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أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الأحد حرصه الشديد ودعمها لعودة شركة داوو الكورية للعمل في المدينة.

وشدد بوجواري خلال لقائه وفد شركة داوو الكورية بنغازي على اتخاذ ما يلزم حيال استكمال مشاريع البنية التحتية المُختلفة المُتوقفة وخاصة مشروع المرافق المتكاملة السلاوي ومحطات الصرف الصحى في المدينة.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق باستكمال مشروع المرافق المُتكامله السلاوي ومحطات الصرف الصحي بالمدينة.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج الجولة الميدانية للمهندسين من الشركة ومكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وأهم المُلاحظات على مشروعات البُنية التحتية المُتوقفة مُنذُ أكثر من إثنى عشر سنة.

وبحث الاجتماع آليات وخُطة العمل المُقترحة من الطرفين فيما يتعلق بسرعة إتمام الإجراءات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والمالية التي تكفل الشروع في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

ومن جهته، أثنى رئيس وفد الشركة تشو هيونج سيك على الاستقرار الأمنى داخل مدينة بنغازي وتعاون البلدية.

وأشار تشو هيونج سيك إلى أن جميع هذه العوامل التعاون وتوفر الأمن سوف يكون له نتائج إيجابية على عمل الشركة.