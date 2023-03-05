اللجنة المُشكلة بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (02) للعام الحالي تجتمع مع رئيس ديوان المحاسبة

اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (02) لسنة 2023م بشأن التحقيق مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبد ربه، فيما بدر منه بشأن إرسال رسالة لهيئة رئاسة مجلس النواب وللنائب الثاني فحواها احتجاج ولوم على ما صدر من تعديل في قانون رقم (19) لسنة 2013م وإضافة التعديل إلى قانون هيئة الرقابة الإدارية رقم (20) لسنة 2013م وتعديلاته.

وقال رئيس اللجنة زايد هدية أن اللجنة باشرت اليوم التحقيقات الأولية مع رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه بحضور عضو اللجنة رمضان شمبش.

وتم الاستيضاح منه حول الرسالة التي بعثها كما تناولت اللجنة قرار إيقافه وكذلك الوضع القانوني لوكيل ديوان المحاسبة داخل الديوان مطالبة إياه أن يوافيها ببعض المستندات.

الجدير بالذكر أن التحقيقات مستمرة إلى حين إعداد تقرير وتوصيات من قبل اللجنة وستحال بعد ذلك إلى هيئة الرئاسة خلال الأيام المقبلة.