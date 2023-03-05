تفاصيل القبض على شخص ضمن تشكيل عصابي في طرابلس

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الاحد عن تمكن مكتب البحث الجنائي من القاء القبض على شخص ضمن تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالاكراه .

وبعد ورود بلاغ من مركز شرطة حي الاندلس مفاده تعرض شخصين من العمالة الوافدة لسرقة بالإكراه من قبل أشخاص مجهولين وسرقة مبلغ مالي منهما وهواتفهما النقالة ومستندات شخصية لهما والتي حصلت بدائرة اختصاص المركز بمنطقة حي الاندلس قرب مقهى هافانا.

ومن خلال البحث والتحري من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، تمكن أعضاء المكتب من ضبط أحد المتهمين في الواقعة؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه للواقعة رفقة أشخاص أخرين وكان بحوزته مسدس صنع بلجيكي ويرتدي زي عسكري اعترضوا سبيل المشتكيان بالطريق العام بمنطقة حي الاندلس قرب مقهى هافانا.

واتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال المقبوض عليه واحالته للمركز المختص تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، هذا ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الأشخاص الأخرين.