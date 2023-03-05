مرور طرابلس: “تحويرة البيفي” ضمن خطتنا لتقلبل الازدحام والقضاء على المختنقات

أكد رئيس مكتب شؤون المرور والتراخيص طرابلس، عبدالعال وادي، أنه “تم فتح طريق البيفي، بعد الانتهاء من وضع التحويرات الطرقية بالاتجاهين الشرقي والغربي للطريق وإلغاء الإشارة الضوئية”.

وقال وادي، في تصريح صحفي، أن تلك الخطوة كان لها أثر إيجابي على طبيعة الحركة المرورية بالمنطقة”، مردفًا أنها تأتي “ضمن خطة المكتب لتقليل الازدحام والقضاء على المختنقات المرورية”.

وأضاف أنه يوجد مقترحات أخرى “تخص الإشارة الضوئية بطريق صلاح الدين، بطرابلس للقضاء على الازدحام هناك”.

وأكمل رئيس مكتب المرور والتراخيص، أنه تم “وضع خطة للتقليل من مساحة جزيرة الفرناج، وإلغاء الرصيف على يمين الجزيرة الممتد من جامعة طرابلس إلى الجزيرة مع توسعة بعض الطرق المحيطة الجزيرة لتقليل الازدحام بالمنطقة”.

وأشار عبدالعال وادي، أن “مكتب شؤون المرور والتراخيص مستمر في حملته ضد المخالفات المرورية؛ حيث يصل عدد المخالفات اليومية من 500 إلى 600 مخالفة”.

وختم موضحًا أنه يتم متابعة “الحركة المرورية بالطريق السريع؛ بعد اتخاذ قرار منع دخول الشاحنات للطريق خلال فترة النهار؛ وخلال دراستنا فإن الطريق السريع يشهد تحسنا ملحوظا في الحركة المرورية؛ وكانت هناك استجابة من أصحاب الشاحنات”.