العرفي : لابد أن تتضمن قوانين الانتخابات الرئاسية هذه (…) الشروط

قال عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، اليوم الاحد أنه لابد أن تتضمن قوانين الانتخابات الرئاسية في ليبيا، شرط عدم ترشح مزدوجي الجنسية.

وأضاف العرفي في تصريحات صحفية، أنه من الضروري أن يتخلى العسكري عن منصبه، إذا أراد الترشح للرئاسة، ولا يُسمح له بالعودة إلى سابق عمله إذا خسر رهان الانتخابات.

وتابع عضو مجلس النواب، الى انه يجب تشكيل حكومة “تكنوقراط” لها مهام محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار الى أن يكون معيار اختيار هذه الحكومة، الجدارة والاستحقاق، وليس مطلوب منها أي شيء آخر سوى الذهاب نحو الانتخابات.