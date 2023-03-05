الدبيبة يتابع مع الحويج توفر السلع الأساسية وضبط الأسعار خلال شهر رمضان

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تابع رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وجودتها وصلاحيتها خلال شهر رمضان.

وأصدر الدبيبة خلال الاجتماع تعليماته بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة على الأغذية والأدوية بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد الأسعار ومتابعتها.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول المورَّدة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون.

وطالب بتشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان المبارك، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلي وتوفر السلع وأسعارها.

وأصدر الدبيبة، تعليماته بعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.

ومن جانبه، أكد الحويج أن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل.

وأوضح وزير الاقتصاد، أن هناك متابعة للاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي ستساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.