الدبيبة: داخليتنا جاهزة لتأمين الانتخابات في كل المناطق الليبية

شارك عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، في مركز عمر المختار للتدريب ببلدية تاجوراء، في احتفالية وزارة داخليته التي يترأسها عماد الطرابلسي، بتخريج الدفعة الثالثة من منتسبي إدارة إنفاذ القانون التابعين للإدارة العامة للعمليات الأمنية.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الاحتفالية حضرها وكيلا وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد، ولشؤون المديريات بشير الأمين، ومديرَيْ إدارة إنفاذ القانون وجهاز المباحث الجنائية، وعدد من مديري الإدارات بوزارة الداخلية، وأولياء أمور الخريجين.

وقال الدبيبة، في كلمته، إن هذه الإدارة المُلقى على عاتقها تأمين الانتخابات في كل المناطق الليبية تؤكد جاهزيتها يومًا بعد يوم من خلال الاستعداد الفني والبشري.

ولفت إلى أن تخريج هذه الدفعة الجديدة يعتبر رفعًا للجاهزية والقدرة على التأمين، مشيداً بالمحاكاة الانتخابية التي نفذتها الإدارة في نوفمبر الماضي بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمبعوث الأممي.