بوجواري يبحث مع وفد شركة (داوو) استكمال مشروع المرافق المُتكاملة السلاوي

العنوان – بنغازي

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري، اليوم الأحد، مع وفد شركة داوو الكورية سُبل استكمال مشروع المرافق المُتكامله السلاوي ومحطات الصرف الصحي بالمدينة.

وأكد بوجواري، خلال لقائه وفد شركة داوو الكورية حرصه الشديد ودعمه لعودة شركة داوو الكورية للعمل في المدينة.

وأفاد رئيس المجلس باتخاذ ما يلزم حيال استكمال مشاريع البنية التحتية المُختلفة المُتوقفة وخاصة مشروع المرافق المتكاملة السلاوي ومحطات الصرف الصحى في المدينة.

وتم خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي تم اتخاذها فيما يتعلق باستكمال مشروع المرافق المُتكامله السلاوي ومحطات الصرف الصحي بالمدينة.

وتطرق الاجتماع إلى نتائج الجولة الميدانية للمهندسين من الشركة ومكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وأهم المُلاحظات على مشروعات البُنية التحتية المُتوقفة مُنذُ أكثر من إثنى عشر سنة.

وبحث الاجتماع آليات وخُطة العمل المُقترحة من الطرفين فيما يتعلق بسرعة إتمام الإجراءات ذات العلاقة بالجوانب القانونية والمالية التي تكفل الشروع في تنفيذ الأعمال المطلوبة بالتنسيق مع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

ومن جهته، أثنى رئيس وفد الشركة تشو هيونج سيك على الاستقرار الأمنى داخل مدينة بنغازي وتعاون البلدية، مؤكدًا أن هذه العوامل سيكون لها نتائج إيجابية على عمل الشركة.