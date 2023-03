ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم أبو شعالة إن الجلسة الماضية للمجلس من الناحية القانونية غير صحيحة، لنصّ اللائحة على أن مضيّ ساعتيْن على موعد انطلاق الجلسة دون تحقيق النصاب القانوني تكون تشاورية.

أبو شعالة أشار في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” إلى أنه ليس هناك أيّ طارئ في البلاد لكي تعتبر الجلسة الماضية جلسة طارئة، والتعديل الدستوري المحال من النواب لا ينصّ على ذلك وفق اللائحة الداخلية في مادتها 56.

ولفت إلى أنه ليس هناك أيّ حلّ أمام الأعضاء المعترضين إلا تقديم طعن ضدّ ما جرى، أو أن يتريث رئيس المجلس للمزيد من التشاور حول التعديل الدستوري الثالث عشر.

وبيّن أن الاعتراضات على التعديل الدستوري الثالث عشر تتمثل في صلاحيات مجلس الشيوخ التي يجب أن تكون كما كانت في دستور 59.

ونوّه إلى أنه من بين الاعتراضات أيضاً ربط نصّ التعديل الدستوري الانتخابات البرلمانية مع الرئاسية، لكون ذلك سيحدث ربكة لإلغائه الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية.

كما أفاد إلى أنه من المفترض أن يسمح التعديل بإجراء الانتخابات البرلمانية في حال تعثرت الرئاسية، وذلك من أجل توحيد الأجسام في الدولة ويكون البرلمان موحدًا وتلغى الأجسام الحالية.

ورأى أن ربط الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هدفه من الأول هو وضع العصى في العجلة وعرقلة الانتخابات والحيلولة دون إحراز أيّ تقدّم بالمشهد السياسي.

وأوضح أنه من الاعتراضات أيضًا نشر مجلس النواب للتعديل الدستوري في الجريدة الرسمية قبل موافقة مجلس الدولة عليه، في خطوة تضرب الاتفاق السياسي عرض الحائط.

Shares

The post أبو شعالة: ربط الانتخابات الرئاسية مع البرلمانية هدفه وضع العصا في العجلة وعرقلة الانتخابات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية