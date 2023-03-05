المحكمة العليا تُقبل الطعن في قانون استحداث محكمة دستورية

طرابلس 05 مارس 2023 (وال)- قبلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الطعن المقدم إليها في استحداث محكمة دستورية ومقرها بنغازي، والذي صدر عن مجلس النواب بتاريخ 6 ديسمبر 2022.

وعقدت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا جلسة اليوم الأحد، ونظرت في الطعن المقدم إليها رقم 70/4 ق، وحكمت بقبول الطعن شكلا.

وكان مجلس النواب قد قال إن إصداره للقانون يأتي للتأكيد على حماية الحريات والحقوق، وإضفاء قضاء متخصص على الشأن الدستوري وتحقيق العدالة. (وال)

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