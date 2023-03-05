«الصغير»: لابد أن تكون المرأة أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب “الهادي الصغير” بحضور النواب “عزالدين قويرب” ، “محمد اجديد” ، اليوم الأحد، بمقر مجلس النواب، في مدينة بنغازي، بأعضاء المجلس القومي للمرأة الليبية.

وأكد الصغير، أهمية المجلس القومي للمرأة الليبية، مشيداً بدور المرأة في كافة أنحاء ليبيا بمختلف المجالات، مضيفاً أن ما تعيشه المرأة الليبية من تحديات يفرض عليها أن تكون أكثر فاعلية في حل الأزمة الليبية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وفي ختام اللقاء، تم تكريم النائب الثاني “الهادي الصغير” بدرع من قبل المجلس القومي للمرأة الليبية.