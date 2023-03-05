القبض على شبكة تتاجر بالممنوعات في بنغازي

تمكن أعضاء التحري في جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي، في إطار عمل الغرفة الأمنية المشتركة، من القبض على خمسة أشخاص متلبسين في عدة أوكار لتجارة المخدرات.

وقال بلاغ لداخلية باشاغا، إن تم العثور بحوزتهم على مواد مخدرة وأقراص هلوسه وبندقية صيد خرطوش وعدد من الأسلحة البيضاء (حربة) تخص بندقية كلاشن كوف وقنبلة يدوية (رمانة) وعدد من الذخائر نوع خرطوش.

وتقوم مختلف الإدارات الأمنية في ليبيا منذ أشهر بحملات مكثفة بهدف متابعة الإخلالات الأمنية بهدف فرض القانون والتقليص من معدل الجريمة في البلاد.