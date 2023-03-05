الداخلية تعلن ضبط صاحب مصنع في بنغازي يقوم بتزوير مُنتجات وسلع تونسية مشهورة

أخبارليبيا24

أكدت وزارة الداخلية أنه تم ضبط صاحب مصنع والعاملين به يقومون بتزوير مُنتجات وسلع تونسية مشهورة في بنغازي.

وأوضحت وزارة الداخلية أن عملية الضبط تمت بعد مداهمة مُلحق سكني يستغل لصنع المعكرونة والكسكسي والتوابل والبقوليات والدقيق وغيرها الكثير على أنها مستوردة من دولة تونس.

وأفادت الوزارة أن المتهمين يقومون بتغيير تواريخ انتهاء الصلاحية لهذه المنتجات والِاحتيال على المواطنين عبر تغييرات وتعديلات بسيطة في حروف أسماء المنتجات وتغليفها.

وأشارت إلى انه يتم تعبئة هذه المنتجات بطرقٍ غير صحية بالكامل مع اكتظاظها بالقوارض والحشرات والأتربة والأوساخ في استهتار واضح بأرواح المُواطنين والأطفال وصحتهم.

ولفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم ضبط ووجُود عمالة أجنبية وأفريقية لا تملك أدنى مُقوّمات الوقاية الصحية مما يشكّل تهديدًا صارخًا لأرواح المواطنين وسلامتهم الذين يستهلكون هذه المُنتجات.

وذكرت الوزارة أن النيابة العامة أصدرت أمرًا بمُصادرة المصنع والآلات وكل المُعدات والبضاعة المزوّرة الموجودة داخله ؛ لاِتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم بشكل حازمٍ دون تهاون بسبب مسَاسهم بالأمن الغذائي لليبيين.