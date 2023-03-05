التربية والتعليم تحسم الجدل حول تعليق دوام المدارس في رمضان… وتوضح موعد العطلة

حسمت وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، الجدل بشأن الأنباء المتداولة حول تعليق الدراسة خلال كامل شهر رمضان المبارك 1444هجري.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها، إن الدراسة خلال شهر رمضان ستكون مستمرة بجميع المراحل التعليمية، وستُعلق فقط في الأسبوع الأخير وليس كامل الشهر.

وأشارت الوزارة إلى ما ورد في قرار وزير التربية والتعليم رقم 1442 لسنة 2022م بشأن تحديد مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية .

وقالت الوزارة إن القرار يتضمن أن الدراسة وستُعلق فقط خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان المبارك مع إجازة عيد الفطر المبارك، وليس في كامل الشهر المبارك.