القبض على تشكيل عصابي امتهن السرقة بالإكراه بطرابلس

ألقى مكتب البحث الجنائي طرابلس القبض على شخص ضمن تشكيل عصابي يمتهن السرقة بالإكراه.

وأوضحت مديرية طرابلس عبر حسابها على فيسبوك في بيان، أنه “بعد ورود بلاغ من مركز شرطة حي الأندلس مفاده تعرض شخصين من العمالة الوافدة لسرقة بالإكراه من قبل أشخاص مجهولين”.

وتابع البيان، أنه تم أيضًا “سرقة مبلغ مالي منهما وهواتفهما النقالة ومستندات شخصية لهما والتي حصلت بدائرة اختصاص المركز بمنطقة حي الاندلس قرب مقهى هافانا”.

وأردف البيان؛ أنه “من خلال البحث والتحري من قبل أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس، تم ضبط أحد المتهمين في الواقعة؛ وبالاستدلال معه اعترف بارتكابه للواقعة رفقة أشخاص أخرين وكان بحوزته مسدس صنع بلجيكي ويرتدي زي عسكري اعترضوا سبيل المشتكيان بالطريق العام بمنطقة حي الاندلس قرب مقهى هافانا”.

وختم البيان موضحًا أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليه واحالته للمركز المختص تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، هذا ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الأشخاص الأخرين”.