تسجيل صوتي.. المسماري يسرد مخطط خطير تقف خلفه دول ومنظمات لتقرير المصير بالجنوب الليبي

كشف المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، مخطط توطين قبائل التبو في مدينة مرزق، والجنوب الليبي بصفة عامة، تحت مسمى “مملكة التبو الكبرى”، ثم المطالبة بحق تقرير المصير.

وقال المسماري في تسجيل صوتي له أن :”هذا الأمر تقف خلفه دول ومنظمات عالمية، فقد عُرضت علينا مملكة التبو الكبرى، وتبدأ من جنوب الجغبوب، وحتى جالو التي ستقع داخل المملكة” .

وأشار المسماري الى أن أوجلة والصخرة خارج المملكة، و سبها داخل المملكة، ونصف أوباري و مرزق داخلها أيضًا، حتى حدود ليبيا مع النيجر و تشاد.

وأضاف المسماري أن 15% من أراضي المملكة ستكون داخل الأراضي التشادية، وعند الرجوع للخرائط، سنجد أنها نفس الأراضي التي تنازلت عنها ليبيا من قبل لصالح تشاد، عام 1990 بعد حكم المحكمة الجنائية الدولية.

أبرز ماجاء في حديث المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسماري، في التسجيل الصوتي:

ــ التبو الليبيون يرفضون هذا المشروع، لكن تبو ليبيا بالنسبة لتبو تشاد والنيجر أقلية، ومن الصعب أن يتحكموا في الأمور.

ــ تبو تشاد متآمرين مع دولة أجنبية، وهذه الدولة حاليًا تجهز قواعد عسكرية داخل أراضي التبو تحت مسمى قواعد لوجيستية، وتقوم بعمليات تشجير شمال تشاد، ولكنها في الواقع تجهز هذا الإقليم للانفصال.

ــ الدولة صاحبة هذا المشروع، هي دولة طويلة النفس، وتخطط له بصورة عميقة ولسنوات عديدة.

ــ هم يريدون أولاً أن يُثبت التبو وجودهم في أماكن محددة بالخريطة، في الصخرة والكفرة وسبها وأوباري ومرزق، من خلال السجل المدني، ثم من خلال المعالم الخاصة بهم من مقابر وملتقيات اجتماعية.

ــ بدأ عدد من التبو في شراء أراضي بهذه الأماكن وتحديد ملكيتهم لها بإجراءات رسمية في السجل العقاري الليبي والقانون العرفي، وينتظرون حتى تأتي الانتخابات.

ــ هؤلاء يُخططون لسيناريو خطير خلال الانتخابات، حيث سيطرحوا شخص لتمثيلهم، رغم إدراكم بأنه لن ينجح لأنهم لا يمثلوا إلا 1.5% من إجمالي الشعب الليبي.

ــ في نفس وقت ترشيحهم، ستبدأ 3 منظمات في أوروبا إحداها في النرويج و السويد و بلجيكا، بتقديم الدعم لأمة التبو، بموجب طلب منهم لحماية الأقليات المضطهدة في ليبيا.

ــ هذه المنظمات ستسعى من خلال مجلس الأمن لحماية الأقليات المضطهدة في ليبيا.

ــ هذه المنظمات تحتاج لإمداد لوجيستي، وتضع على قائمة أهدافها مطارات الكفرة والشعلة، لإمدادهم بكافة احتياجاتهم، وستصبح هذه المطارات خارج سلطة الدولة.

ــ بعد 7 سنوات من هذه الحالة، سيطلبون حق تقرير المصير، وهذا أمر خطير، لأن العرب القاطنين في هذه المناطق سيكونوا غير معنيين بهذا الاستفتاء الذي سيكون لأمة التبو بصفة عامة في ليبيا وتشاد والنيجر.

ــ الصراع السياسي الدائر حاليًا بالإضافة لحجم الكره السائد بين الليبيين يساعد ويدعم تفعيل هذا المخطط.