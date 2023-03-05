شكشك يبحث مع السفارة البريطانية ديون بعض المؤسسات الإنجليزية على ليبيا 

التقى رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، اليوم الأحد، القائمة بأعمال السفارة البريطانية في ليبيا كاثرين وايلد، والوفد المرافق لها، بحضور بعض الإدارات المختصة بالديوان.

وأوضح حساب ديوان المحاسبة على فيسبوك، في بيان، أن اللقاء “تناول العديد من الملفات الهامة في إطار سعي الديوان لتحقيق رقابة فعالة على المال العام، ومن بينها العقد الموقع مع مكتب المحاسبة الدولي الإنجليزي ” RSM ” لمراجعة بعض الاستثمارات الليبية بالمملكة المتحدة”.

وأردف البيان، أنه تم خلال اللقاء بحث مسألة “التحضير لتعاقد مع ذات المكتب لمراجعة بعض الملفات بقطاع النفط. وتطرق اللقاء أيضا لمناقشة ديون بعض المؤسسات الإنجليزية الصحية وغيرها على الدولة الليبية، وإجراءات السداد ودور الديوان في متابعة هذا الملف”.

ومن جانبه أكد شكشك على “أهمية التعاون الدولي في تطوير العمل الرقابي لما يتماشى مع المعايير الدولية، والذي يضمن تحقيق الشفافية والمساءلة ؛ الأمر الذي يدفع إلى المحافظة على المال العام بمشاركة أصحاب المصلحة”.