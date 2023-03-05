الدبيبة يشارك في افتتاح فعاليات معرض ليبيا للغذاء

زار رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة معرض طرابلس الدولي لافتتاح فعاليات معرض ليبيا للغذاء في دروته الرابعة بدعم ورعاية من وزارة الاقتصاد والتجارة.

ويشارك في المعرض الذي تنظمه الشركة الدولية لتنظيم المعارض أكثر من 80″ شركة دولية بينها شركات من الجزائر، المغرب، ايطاليا، تركيا، تونس، أسبانيا، السعودية، الأردن، مصر، الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلي حوالي 114 شركة محلية متخصصة في الصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف وتجهيز المقاهي والمطاعم.

كما يشارك في المعرض الذي يستمر من 5 إلى 8 مارس العديد من الشركات المصنعة والمستوردة للغذاء محليا ودوليا يهدف لدعم الاقتصاد الوطني والصناعات الوطنية وتأمين الأمن الغذائي الذي يجب توفيره للمواطن للاستقرار الأسعار ويجب أن تكون الأسعار مناسبة للمواطن خلال شهر رمضان.

ورافق الدبيبة كل من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومته محمد الحويج وسفيرا تونس وتركيا والملحق التجاري بالسفارة الإيطالية وعدد من رجال الأعمال ورئيس الاتحاد العام للغرفة التجارة والصناعة وغرفة التجارة طرابلس والمدير العام للهيئة العامة لمعرض طرابلس الدولي وغرفة التجارة صفاقس.

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