مداهمة منزل وضبط عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن مركز شرطة المدينة من ضبط عددا كبيرا من المهاجرين غير الشرعيين ويحيلهم إلى جهات الإختصاص .

ويأتي ذلك في إطار الخطة المعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة المدينة العميد محمود حبيش وتكون الخطة بتجوال أعضاء التحريات داخل الإختصاص في الفترتين الصباحية والمسائية .

وعُقب ورود معلومات عن إحد المنازل بالمنطقة يقطن به مجموعة كبيرة من العمالة الوافدة دخلو البلاد بطريقة غير شرعية وتم إنتقال أعضاء التحريات ومُداهمة المنزل وضبط عدد32 مهاجرا غير شرعي من الجنسية المصرية والتشادية .

وتم الإتتقال بهم إلى المركز وبالتعميم على أسمائهم بمنظومة المطلوبين اتضح ان أحد المهاجرين تشادي الجنسية مطلوب على ذمة قضايا ترويج المخدرات وتم تسليمهم إلى جهات الإختصاص .