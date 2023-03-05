شكشك يناقش مع كاثرين وايلد ديون المؤسسات الصحية الإنجليزية على ليبيا

أخبارليبيا24

ناقش رئيس دِيوان المحاسبة خَالد شكشك دُيُون بَعْض المؤسَّسات الإنْجليزيَّة الصِّحِّيَّة وَغيرِها على الدَّوْلة اللِّيبيَّة.

واستعرض شكشك خلال لقائه الأحد القائمة بِأعْمَال السِّفارة البريطانيَّة فِي لِيبيَا كاثرين وايلد إجْراءات السَّدَاد ودوْر الدِّيوان فِي مُتَابعَة هذَا الملفِّ.

وأَكَّدرئيس دِيوان المحاسبة، على أَهَميَّة التَّعاون اَلدوْلِي فِي تَطوِير العمل الرِّقابيِّ لِمَا يَتَماشَى مع المعايير الدَّوْليَّة.

وأضاف شكشك أن تَطوِير العمل الرِّقابيِّ يَضمَن تَحقِيق الشَّفافيَّة والْمساءلة؛ الأمْر الذِي يدفَع إِلى المحافظة على المال العام بِمشاركة أَصحاب المصْلحة.

وتَناول اللِّقَاء اَلذِي عقد بِمَقر الدِّيوان، عدد مِن الملفَّات الهامَّة فِي إِطَار سَعْي الدِّيوان لِتحْقِيق رِقابة فَعَّالة على المال العام.

وتطرق اللقاء إلى العقْد الموقع مع مَكتَب المحاسبة اَلدوْلِي الإنْجليزيِّ ” RSM ” لمُرَاجعَة بَعْض الاسْتثْمارات اللّيبية بِالْممْلكة المتَّحدة، والتَّحْضير لِتعاقد مع ذات المكْتب لِمراجعة بَعْض الملفَّات بِقطاع النِّفْط.