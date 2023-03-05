شرطة الصابري تضبط شخصين يقومان ببيع الخمور داخل مدرسة بأرض زواوة

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كشفت مدرية أمن بنغازي أن مركز شرطة الصابري تمكن من ضبط شخصين يمتهنان ترويج الخمور داخل مدرسة حنين بمنطقة أرض أزواوة بالفترة المسائية.

وأوضحت المديرية أن معلومات وردت لمركز شرطة الصابري عن شخصين يقومان بترويج الخمور بمدرسة حنين بالفترة المسائية خِلسةً فأصدر رئيس المركز تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين.

وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات #النقيب_عز_الدين_سويري تم خروج

وأشارت إلى أن أعضاء التحريات خرجوا للتأكد من صحة المعلومات وعندهوصولهم إلى منطقة أرض إزواوة تم الدخول إلى المدرسة وتمت مشاهدة الأشخاص وضبطهم متلبسين ببيع الخمور المحلية.

وأفادت المديرية أنه تم ضُبط بحوزتهم عدد 48 قنينة سعة نصف لتر مملوئة بالخمور المحلية وعدد 4 قنينات سعة ستة لتر مملوئة بالخمور المحلية.

وأكدت أنه تم الانتقال بهم إلى المركز وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.ع.س من مواليد 2002 والثاني من مواليد ج.س.م من من مواليد 2002 وإعترفا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.