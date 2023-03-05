المنفي: ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا

دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ تسهم فيه دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع، مجددا التأكيد على التزامه بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموًا.

جاء ذلك في كلمة المنفي، خلال كلمته أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموًا المنعقد في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد.

وبحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، فإن المنفي قال في كلمته إن ليبيا تدرك أن أقل البلدان نموًا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، مؤكدًا دعم برنامج عمل الدوحة للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نموًا.

وأكد المنفي، أن من حق البلدان الأقل نموًا امتلاك المعرفة والتقنية وجسرِ الفجوة العلمية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل.

ولفت المنفي، إلى أن ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في أفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم مما تمر به بلادنا من ظروف استثنائية، مشددًا على ضرورة تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في أفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية.