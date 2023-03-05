مصادر: الفطيسي يسعى لنقل محفظة ليبيا الاستثمارية من “حي الأندلس” إلى “النوفليين” ..ويعين أقاربه فيها!

كشفت مصادر، أن عضو مجلس النواب السابق عن زليتن عبدالغني الفطيسي الذي عينه الدبيبة رئيسًا لمحفظة ليبيا الاستثمارية طويلة الأجل، يسعى لنقلها من حي الأندلس إلى منطقة النوفليين في طرابلس.

وبحسب المصادر وفقا لوسائل إعلام محلية، فإن “الفطيسي” يقوم بتعيين عدد كبير من معارفه في المحفظة، ويتجول في مهام عديدة من دولة لأخرى على نفقة الدولة.

ويبلغ رأس مال محفظة ليبيا للاستثمارات طويلة الأجل، 13 مليار دولار.

ووفقاً للمصادر فإن آخر ظهور علني لعبدالغني كان في جلسة النواب عندما عارض إقالة حكومة الدبيبة.

وأعلن الفطيسي استقالته من النواب بسبب عدم احترام اللوائح بالمجلس وانفراد عقيلة بالقرارات.

وسبق أن كلف عبدالحميد الدبيبة،محمود الفطيسي شقيق النائب عبدالغني الفطيسي في سبتمبر 2021 مديرًا للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي.