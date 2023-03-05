ضبط شخصين لترويج الخمور داخل إحدى مدارس بنغازي 

أعلنت مديرية أمن بنغازي، ضبط شخصين يمتهنان ترويج الخمور داخل مدرسة حنين بمنطقة أرض إزواوة بالفترة المسائية.

وأوضحت مدير ية الأمن، في بيان عبر حسابها على فيسبوك، أن “مركز شرطة الصابري” تمكن من ضبط الشخصين في إطار الحملة التي تشنها مديرية الأمن ضد مروجي الخمور والمواد المخدرة وتنفيذا لتعليمات مدير الأمن اللواء نوري الساعدي بمحاربة هذه الآفة والقضاء عليها.

وتابع البيان، أنه “عقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري عن شخصين يقومان بترويج الخمور بمدرسة حنين بالفترة المسائية خِلسةً حيث أصدر رئيس مركز شرطة الصابري ورئيس لجنة ضبط الشارع العام المقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين”.

وأردف البيان؛ “وبمُتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات النقيب عز الدين سويري؛ تم خروج أعضاء التحريات للتأكد من صحة المعلومات وعند وصولهم إلى منطقة أرض إزواوة، تم الدخول إلى المدرسة وتم مشاهدة الأشخاص وضبطهم متلبسين ببيع الخمور المحلية”.

وأكمل البيان، أنه “تم ضُبط بحوزتهم عدد 48 قنينة سعة نصف لتر مملوءة بالخمور المحلية وعدد 4 قنينات سعة ستة لتر مملوءة بالخمور المحلية وتم الإنتقال بهم إلى المركز”.

وختم البيان موضحًا أنه “بالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى ص.ع.س من مواليد 2002 والثاني من مواليد ج.س.م من من مواليد 2002 واعترفا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة”.