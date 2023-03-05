القبض على مجموعة تقوم بتزوير مُنتجات غذائية تونسية في بنغازي

قامت فرق الرقابة على الأغذية في بنغازي بمداهمة موقعين غير قانونين يُستخدمان لصنع العجائن والتوابل والبقوليات غير المطابقة للمواصفات.

وقال الإعلامي الليبي المعتصم الفيتوري في تدوينة على فيسبوك نقلا عن مكتب الإعلام الأمني، إن العاملين بالموقعين يصنعان تلك المواد الغذائية على أنها “مستوردة من دولة تونس كما يقومون بتغيير تواريخ إنتهاء الصلاحية لهذه المنتجات والِاحتيال على المواطنين عبر تغييرات وتعديلات بسيطة في حروف أسماء المنتجات وتغليفها”.

وأضاف إنه تتم تعبئة المواد بطرقٍ غير صحية بالكامل مع تعرضها للقوارض والحشرات والأتربة والأوساخ في استهتار واضح بأرواح المُواطنين والأطفال وصحتهم.

كما تم ضبط عمالة أجنبية وأفريقية لا تملك أدنى مُقوّمات الوقاية الصحية مما يشكّل تهديدًا صارخًا لأرواح المواطنين وسلامتهم الذين يستهلكون هذه المُنتجات التي يوزّعها العاملون في مدينة بنغازي والمناطق المُجاورة لها، بحسب التدوينة نفسها.

وتم إيقاف العمالة وصاحب المصنع وأصدرت النيابة العامة أمرًا بمُصادرة المصنع والآلات وكل المُعدات والبضاعة المزوّرة الموجودة داخله؛ لاِتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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