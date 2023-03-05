الدغاري: الانتخابات النزيهة تتطلب حكومة موحدة

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا علاقة له بالتعديل الدستوري.

وأكد الدغاري في تصريح صحفي أن “هذا اختصاص أصيل للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة الاستشاري”، داعيا المجتمع الدولي للتلويح بعقوبات دولية ضد معرقلي الانتخابات؛ لضمان نجاحها.

وأوضح أن “إجراء انتخابات نزيهة يتطلب تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية”، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات، وأن يترك أمر اختيار الوزراء لرئيس الحكومة.