مصدر عسكري: الناظوري والحداد سيعملان على دمج المسلحين بالمؤسسة العسكرية أو المدنية

العنوان – بنغازي

كشف مصدر عسكري رفيع أن رئيسا أركان القيادة العامة الفريق عبدالرازق الناظوري ورئيس أركان حكومة الوحدة فريق محمد الحداد سيعملان على دمج المسلحين خارج سلطة الدولة، مع المؤسسة العسكرية أو المؤسسات المدنية.

وأضاف المصدر العسكري لوكالة سبوتنيك، أنه سيتم العمل على تأهيل الشباب المنطويين تحت مجموعات مسلحة ومن يحملون السلاح خارج سلطة الدولة لتأهيلهم عسكريا ومن لديه الرغبة بالالتحاق بالمؤسسة العسكرية.

وأكد المصدر أن الشباب الذين لا يرغبون في دمجهم بالمؤسسة العسكرية وتركوا أسلحتهم ومجموعاتهم سيكون لهم عملية تأهيل في مؤسسات أخرى مدينة.

وأوضح المصدر العسكري أن هذه الخطوة تاتي عملاً على سحب السلاح وتحويل التشكيلات المسلحة بدل من عائق أمني إلى قوة منتجة وداعمة للأمن.