اقعيم: وزارة الداخلية أقرب شيء للمُواطن.. واليوم باتت أقوى من أي وقتٍ مضى

أشاد “فرج اقعيم” وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، بالوضع المُمتاز الذي تم الوصول إليه من تعاونٍ وتناغم كبير بين الأجهزة الأمنية والقضائية خاصةً النيابات ، والنتائج الإيجابية التي اِنعكست على الوضع الأمني.

جاء ذلك أثناء حضوره إختتام الدورة الخامسة لمهام مأمُوري الضبط القضائي، بحضُور عضو مجلس النواب ” سلطنة المسماري ” والمُحامي العام ” فوزي الكزّة ” ومُدير أمن بنغازي ومدير مركز التدريب ولفيفٍ من القيادات والضُباط والمُستشارين والدكاترة والأساتذة المُشرفين على الدورة ،

كما أكد اقعيم، أن وزارة الداخلية أقرب شيء للمُواطن واليوم باتَت أقوَى من أي وقتٍ مضى،

مشددًا على ضرورة مُحاربة الفساد وإقصاء الأشخاص الذين يُشوّهون الشرطة، داعيًا لبذل مزيد من الجهُود لتدريب وتطوير رجال الشُرطة بما يعود على العمل الأمني بالمنفعة.

وبدورهم ثمّن الحاضرون مجهودات “اقعيم” في الرفع والاِرتقاء بمُستوى العمل الأمني ، وتم خلال الحفل تكريم الضُباط الذين اِجتازوا الدورة التدريبية بنجاح بشهادات تقدير ومبالغ مالية لتحفيزهم على المُضيّ قدمًا والاستمرار في تطوير عملهم بما يكفل أداء مهامهم على أكمل وجه متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم الأمنية .