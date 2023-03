قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن ليبيا تدرك أن أقل البلدان نموا قادرة على صناعة مستقبل زاهر لشعوبها رغم التحديات والعراقيل التي تواجهها، وفق قوله.

وأعرب المنفي عن دعمه برنامج “خطة عمل الدوحة” للعقد 2022-2031، الذي يركز على إيجاد جيل جديد تجاه أقل البلدان نمواً، طبق قوله.

وأوضح رئيس المجلس دعمهم إقامة مشاريع تنموية تهدف إلى تحقيق تعاف سريع ومستدام وشامل للجميع، حسب وصفه.

وأكد المنفي حق أقل البلدان نموا في امتلاك المعرفة والتقنية وجسر الفجوة العلمية، وفق قوله.

ودعا رئيس المجلس، المجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية للدعم المقدم لتنفيذ مخرجات خطة عمل الدوحة وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، طبق قوله.

ودعا المنفي إلى إنشاء صندوق عالمي للطوارئ تساهم فيه دول العالم لمواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية وآثار الحروب، وضمان وصول الدواء والغذاء إلى الجميع، وفق قوله.

وأفاد رئيس المجلس بأن ليبيا تعمل على التخفيف من معاناة الدول الحبيسة في إفريقيا، بتسهيل تجارة العبور رغم ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية، وفق وصفه.

وأضاف المنفي أنه يجب تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا، لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم بإقامة مشاريع تنموية حقيقية، وفق قوله.

وجدد رئيس المجلس التأكيد على التزام ليبيا بالمبادئ السامية التي ترعاها الأمم المتحدة تجاه أقل البلدان نموا، وفق ما أفاده.

المصدر: المجلس الرئاسي + ليبيا الأحرار

The post من قطر.. المنفي يدعم “خطة عمل الدوحة” تجاه أقل البلدان نموا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار