حكومة دبيبة: جميع السلع الأساسية متوفرة خلال شهر رمضان

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، اجتماعا بحضور وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، ورئيس جهاز الحرس البلدي رجب قطوسة، ومدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف وعدد من مديري الإدارات بالوزارة والجهاز والمركز، لمتابعة توفر السلع الأساسية وضبط أسعارها وجودتها وصلاحيتها خلال شهر رمضان.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة، إن السلع الأساسية التي تحتاجها الأسر الليبية في شهر رمضان متوفرة بشكل كامل، مشيرا إلى متابعة الاعتمادات المستندية المفتوحة خلال الأشهر الماضية التي تساعد في تخفيض الأسعار وتوفر السلع.

وأصدر دبيبة خلال الاجتماع تعليماته بضرورة قيام جهاز الحرس البلدي ومركز الرقابة بدورهما في متابعة صلاحية السلع، والزيادة غير المقبولة في الأسعار وقيام وزارة الاقتصاد بدورها في تحديد الأسعار ومتابعتها.

وشدد الدبيبة على ضرورة متابعة استيراد اللحوم واعتماد الدول الموردة منها، ووجود مراجعة دورية للدول ومراعاة الاشتراطات الصحية وضمان طريقة الذبح، واعتبار الأمر غير قابل للتهاون، وكذلك تشكيل غرفة طوارئ خلال شهر رمضان، مكونة من الجهات ذات العلاقة، لمتابعة السوق المحلية وتوفر السلع وأسعارها، موجهًا بعقد لقاءات متواصلة مع التجار ورجال الأعمال من أجل ضبط انسيابية السلع وتحديد أسعارها.