وزارة الداخلية الليبية تختتم الدورة الخامسة لمهام مأموري الضبط القضائي

الوطن|رصد

اختتمت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية الدورة الخامسة لمهام مأمُوري الضبط القضائي، بحضُور وكيل وزارة الخارجية فرج اقعيم، وعضو مجلس النواب سلطنة المسماري والمُحامي العام الأستاذ فوزي الكزّة، ومُدير أمن بنغازي ومدير مركز التدريب وبعض من القيادات والأساتذة المُشرفين على الدورة.

وأشاد اقعيم بالوضع المُمتاز الذي تم الوصول إليه من تعاونٍ وتناغم كبير بين الأجهزة الأمنية والقضائية خاصةً النيابات، بالإضافة للنتائج الإيجابية التي انعكست على الوضع الأمني.

وأكد الوكيل أن وزارة الداخلية أقرب شيء للمواطن واليوم باتت أقوى من أي وقتٍ مضى، مشددًا على ضرورة مُحاربة الفساد وإقصاءالأشخاص الذين يُشوّهون الشرطة، داعيًا لبذل مزيد من الجهُود لتدريب وتطوير رجال الشُرطة بما يعود على العمل الأمني بالمنفعة.

وألقى الحاضرون في ختام الدورة التي نظمها مركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي، كلمات أثنوا خلالها على ما وصلت إليه وزارة الداخلية، مثمنين مجهودات اقعيم في الرفع والارتقاء بمستوى العمل الأمني.

وتم خلال الحفل تكريم الضباط الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح بشهادات تقدير ومبالغ مالية لتحفيزهم على المضي قدمًا والاستمرار في تطوير عملهم بما يكفل أداء مهامهم على أكمل وجه، متمنيًا لهم التوفيق في مسيرتهم الأمنية.