قزيط: الدبيبة لا يملك صفة قانونية للتدخل بالقاعدة الدستورية

أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط عدم امتلاك رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة صفة قانونية تخوله بالتدخل بالقاعدة الدستورية وصفا حديثه بهذا الشأن بانه لامعنى له كون مرحلته انتهت.

وأشار قزيط في تصريحات صحفية ان جلسة مجلس الدولة ستعقد يوم الاثنين المقبل لتشكيل لجنة صياغة القوانين 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة.

وأضاف: ان “أعضاء مجلس الدولة لهم الحق بالطعن أمام المحكمة لكن المرحلة تستوجب السير نحو الامام بشأن القاعدة الدستورية دون توقف لإنهاء الانسداد السياسي والسير نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة”، لافتاً الى ان المبعوث الاممي عبد الله باتيلي اهمل المسار الذي يتحرك به النواب والدولة كما انه يترقب الفشل في تشكيل القاعدة الدستورية لتطبيق مساره البديل المرتهن للإرادة الخارجية.