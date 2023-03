تعليمات حكومية بمتابعة أرصدة السفارات البالغ عددها 133 في أنحاء العالم

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” تعليماته لوزارة المالية بضرورة موافاة مجلس الوزراء ببيانات أرصدة حسابات السفارات والبعثات الدبلوماسية حسب الأبواب المعتمدة بالميزانية خلال 10 أيام من تاريخ 2 من مارس.

وأناط رئيس الحكومة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي إصدار التعليمات لرؤساء البعثات للتعاون لتمكين المراقبين من أداء مهمتهم المكلفين بها، وفق نص الخطاب.

يذكر أن رئيس الحكومة شدد في اجتماع في 1 مارس على استكمال المنظومة المالية العامة التي تنفذها وزارة المالية، وتنظيم مراقبات الخدمات المالية بالمناطق، خلال اجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير المالية.

وكان ديوان المحاسبة قد انتقد -في أغسطس الماضي- في مخاطبة لوزارة الخارجية ما وصفه بـ”التعيينات العشوائية والتجاوز في التكليفات”، بالإضافة إلى تجاهل ممارسة التمثيل الدبلوماسي المتعدد من خلال سفير غير مقيم أو مكتب إقليمي، وذلك في إطار ترشيد المصروفات.

ويصل عدد السفارات والبعثات الدبلوماسية النشطة في الخارج إلى 133 سفارة أو بعثة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد البعثات الدبلوماسية للدول الأجنبية في ليبيا 59 سفارة أو بعثة، حسب ديوان المحاسبة.

المصدر: حكومتنا + ديوان المحاسبة + ليبيا الأحرار

