شركة الكهرباء الليبية: بدء أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة الخمس

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إنه تم البدء في أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس البخارية المنفذة من إحدى الشركات الإسبانية بمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وأضافت الشركة في بيان لها، أن أعمال الصيانة تشمل استبدال مسخن الهواء الدوار المتهالك بآخر جديد، وتصنيف كل الأجزاء التي جرى فكها كلًا على حدة من قبل فريق الغلاية بالمحطة حتى تسهُل عملية الوصول إليها فيما بعد.

وأشارت الشركة إلى أنه سيجري لاحقًا الدخول بالوحدة على الشبكة حسب الجدول الزمني المحدد.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة للوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الخمس البخارية تأتي في إطار استمرار جهود الشركة لتجديد وضعية محطات الإنتاج وإجراء صيانات طويلة الأجل لوحدات التوليد بهدف دعم الشبكة وإطالة عمرها.