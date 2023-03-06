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قزيط: “الدبيبة” لا يملك صفة قانونية للتدخل بالقاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

أكد عضو مجلس الدولة “بلقاسم قزيط ” عدم امتلاك رئيس الحكومة المنتهية “عبد الحميد الدبيبة ” صفة قانونية تخوله بالتدخل بالقاعدة الدستورية وصفا حديثه بهذا الشأن بانه  لامعنى له كون مرحلته انتهت

وأشار قزيط في تصريحات صحفية ان جلسة مجلس الدولة ستعقد يوم الاثنين المقبل لتشكيل لجنة صياغة القوانين 6+6 المكونة من مجلسي النواب والدولة

مضيفا ان أعضاء مجلس الدولة لهم الحق بالطعن أمام المحكمة  لكن المرحلة تستوجب السير نحو الامام بشأن القاعدة الدستورية دون توقف لانهاء الانسداد السياسي والسير نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة

ولفت قزيط الى ان المبعوث الاممي عبد الله باتيلي اهمل المسار الذي يتحرك به النواب والدولة كما انه  يترقب الفشل في تشكيل القاعدة الدستورية لتطبيق مساره البديل المرتهن للإرادة الخارجية

 

الوسوم

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الوطن الليبية

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