وزير الصحة يشدد على تفعيل غرفة طوارئ رئيسة لضمان سلامة المواطن

ناقش وزير الصحة عثمان عبد الجليل، مع رؤساء غرف الطوارئ في المنطقتين الشرقية والجنوبية، كيفية إعداد تصور كامل لتشكيل غرفة طوارئ رئيسة لمواجهة أية كارثة طبيعية مثل الزلازل والفيضانات.

ضم الاجتماع رؤساء غرف الطوارئ (الكفرة – أجدابيا – سرت – المرج – شحات) وممثلين عن منظمة الصحة العالمية، ومركز طب الطوارئ والدعم، ومدير إدارة الصيدلية والتجهيزات الطبية.

تطرق الاجتماع إلى بحث آلية تشكيل الغرفة ومهامها الرئيسة، والعمل على التنسيق الكامل والتجهيز مع باقي الغرف الثمانية في ليبيا.

وأكد المجتمعون أنه في حالة حدوث كوارث طبيعية تكون مهام هذه الغرفة للغرفة، التنسيق مع باقي الغرف في توفير الأطقم الطبية والتجهيزات اللازمة لمواجهة الكارثة، بالتعاون مع وزارة الصحة وعمل البرامج وأخذ الاحتياطات اللازمة لضمان صحة وسلامة المواطن.

بدوره شدد وزير الصحة على أنه يجب تفعيل غرف الطوارئ بالصورة الصحيحة، لتكون على استعداد تام لمواجهة أي طارئ، وأن الوزارة ستدعم هذه الغرف بالإمكانات كافة.