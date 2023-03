حزب “العدالة والبناء” يرفض التعديل الـ13، ويقول إن خطة “باتيلي” تتسم بالغموض

أعرب رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني عن رفضهم التعديل الدستوري الثالث عشر؛ بما في ذلك لجنة 6+6 المزمع تشكيلها بين مجلسي النواب والدولة، وفق قوله.

وأوضح البناني في تصريحات صحفية أن المضي في مسار التعديل الـ13 لا يخدم التوافق الوطني ولا يحقق المصلحة الوطنية المتوازنة، معتبرا أن مجلسي النواب والدولة فشلا في الوصول إلى قاعدة دستورية توافقية رغم الفرص المتعددة.

وأضاف أن رئيس مجلس النواب ما زال يعطل المسار الوطني المفضي إلى الانتخابات، وفق تعبيره، داعيا رئيس مجلس الدولة “خالد المشري” إلى الانتباه إلى مخاطر الانزلاق المستمر في مسار التنازلات والإخلال بالتوازن المطلوب في التوافق الوطني، وفق قوله.

ودعا رئيس العدالة والبناء إلى تكملة مشروع الأمم المتحدة وإثرائه عبر مشاريع وطنية وتوجيهات لازمة بأفكار وكفاءات، طبق قوله.

وقال البناني إنه من الواجب على المبعوث الأممي أن يوضح خطته المؤدية إلى الانتخابات، معتبرا الخطة متسمة بالغموض حتى الآن، وفق تعبيره.

وطالب البناني المبعوث الأممي بإشراك القوى الوطنية الفاعلة في مقدمتها الأحزاب السياسية في خطته، لتخرج بالشكل الذي يناسب الليبيين ويحقق تطلعاتهم، بحسب وصفه.

المصدر: تصريحات صحفية

