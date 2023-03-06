الدغاري: الدبيبة لا علاقة له بالتعديل الدستوري

الوطن| رصد

قال عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، إن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة لا علاقة له بالتعديل الدستوري.

وأضاف في تصريحات صحافية، اليوم الأحد، أن التعديل الدستوري اختصاص أصيل للسلطة التشريعية المتمثلة في مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

ودعا الدغاري، المجتمع الدولي للتلويح بعقوبات دولية ضد معرقلي الانتخابات؛ لضمان نجاحها.

وأوضح أن إجراء انتخابات نزيهة يتطلب تشكيل حكومة موحدة، وتوحيد مؤسسات الدولة، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية.

وشدد على ضرورة أن تكون الحكومة الجديدة حكومة كفاءات، وأن يترك أمر اختيار الوزراء لرئيس الحكومة.