وزير الكهرباء يبحث مع غرفة التجارة بتونس ووفود من شركات أجنبية التعاون المشترك

بحث وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، وغرفة التجارة والصناعة بجمهورية تونس صفاقس، سبل التعاون المشترك.

جاء ذلك بحضور رئيس منظمة بداية لرجال الأعمال، ورئيس غرفة الاستثمارات من دولة ساحل العاج، ووفود من شركات أجنبية من إسبانيا.

رحب الوزير برؤساء غرف التجارة والصناعة، وبوفود الشركات الأوروبية، مبدياً استعداده للتعاون معها لما فيه مصلحة البلد.

وقامت الشركات خلال اللقاء بالتعريف بنشاطها تِباعاً في دول المنطقة، وأبدت استعدادها التام لنقل خبراتها وعملها في هذا المجال.

يذكر أن هذه الشركات تعمل في عدة مجالات أهمها الطاقات المتجددة، والعديد من مجالات الطاقة، وخاصةً أن وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ستبدأ في الفترة القريبة القادمة في مشروع توطين الطاقات البديلة في ليبيا.