الجهاني: على المجتمع الدولي الالتزام بما توصل إليه “المجلسين”ودعم خارطة الطريق

قال عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، إن “بعض المعوقات يمكن أن تحول دون إجراء الانتخابات خلال العام الجاري، رغم التوافق الذي جرى بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة“.

وأوضح “الجهاني” في تصريحات صحفية، أن “الخلاف الدولي ينعكس بصورة كبيرة على الملف الليبي، فيما تعمل بعض الأطراف الدولية والمحلية تساهم في عدم التقدم نحو الانتخابات بعد التوافق الليبي بين المجلسين مؤخرا“.

وبشأن ما طرحه رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بأنه مستعد للتخلي عن منصبه، حال إجراء الاستفتاء على التعديل الدستوري، أوضح الجهاني، أن “الجوانب التشريعية وإعداد خارطة الطريق هي من اختصاص البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري، وأن الأخير أعلن موافقته على القاعدة، ما يعني أنها أصبحت جاهزة للتنفيذ“.

كما أكد أن “الاستفتاء على القاعدة الدستورية غير مطروح في أي نقاش أو حوار بين المجلسين”.

لافتا إلى أن “الإعلان الدستوري الـ13 لا يتضمن الإجراء، ما يعني الذهاب نحو الانتخابات مباشرة بعد إتمام الخطوات المتبقية المتمثلة في إصدار القوانين ومخاطبة مفوضية الانتخابات“.

وأشار إلى أن “التلاعب بالمشهد في ليبيا، تقف خلفه بعض الأطراف التي تسعى لتشكيل لجنة جديدة لإعداد حوار وقوانين، تستغرق سنوات طويلة أخرى“.

كما طالب الجهاني بضرورة التزام المجتمع الدولي بما توصل إليه النواب والأعلى للدولة، ودعم خارطة الطريق التي تتفق عليها الأطراف الليبية المعنية بإعدادها واعتمادها.