لماذا تأخر تسليم بطاقات المنح الدراسية للطلاب؟.. القيب يوضح 

الوطن| رصد

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالحكومة منتهية الولاية، اليوم الأحد، تسليم المرحلة الثالثة من بطاقات المنح الدراسية للطلاب.

واجتمع اليوم الأحد وزير التعليم العالي بالحكومة المنتهية الدكتور عمران القيب، بديوان الوزارة مع عدد من مسجلي جامعات سرت، والأسمرية، وبني وليد، والمرقب، والزيتونة، ووادي الشاطئ، ونالوت، ولجنة تسليم البطاقات ومركز التوثيق والمعلومات بالوزارة.

وأرجع الوزير القيب التأخير فى تسليم البطاقات إلى عدم تسجيل عدد كبير من الطلاب فى المنظومة، والأخطاء الحاصلة فى بيانات الطلاب، سواء المحالة من الطلبة أو مسجلي الكليات.

يشار إلى أن الجامعات تحول أسماء الطلبة المعنيين بصرف المنحة مصحوبة بأرقام القيد، ويجري شحن قيمة كل بطاقة من حساب المصرف الجاري.